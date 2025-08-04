UEFA Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu Maçları Başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Başakşehir Norveç ekibi Viking ile, Beşiktaş ise İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında yarın ve 7 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.
Başakşehir, 7 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Norveç ekibi Viking'e konuk olacak.
Beşiktaş ise aynı gün TSİ 21.45'te İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.
İlk maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus)
7 Ağustos Perşembe:
19.00 Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)
19.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)
19.00 Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.00 Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç)
19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)
19.30 Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)
20.00 Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)
20.00 Viking (Norveç) - Başakşehir
20.00 AIK (İsveç) - Györi (Macaristan)
20.00 Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya)
21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk)
21.00 Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)
21.00 Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)
21.00 Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan)
21.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)
21.00 Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova)
21.00 Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan)
21.00 Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan)
21.15 Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan)
21.30 Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya)
21.30 Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)
21.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)
21.45 Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)
21.45 St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş
22.00 Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)
22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz)
22.00 Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail)
22.00 Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya)