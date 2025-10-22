Haberler

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın önemli karşılaşmalar oynanacak. Samsunspor, Dinamo Kiev ile evinde karşılaşırken, Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında maçlar yarın oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Samsunspor sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk de Legia Varşova'yı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

19.45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova

19.45 Breidablik - KuPS Kuopio

19.45 Hacken - Rayo Vallecano

19.45 Drita - Omonia Nicosia

19.45 Rapid Wien - Fiorentina

19.45 Rijeka - Sparta Prag

19.45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

19.45 KF Shkendija - Shelbourne

19.45 AEK Atina - Aberdeen

22.00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

22.00 Shamrock Rovers - Celje

22.00 Universitatea Craiova - Noah

22.00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan

22.00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports

22.00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

22.00 Crystal Palace - AEK Larnaca

22.00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar

22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev - İSTANBUL

