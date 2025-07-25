UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı. İstanbul Başakşehir, deplasmanda Cherno More'yi 1-0 mağlup ederek avantaj sağladı. Diğer sonuçlarla birlikte 43 karşılaşma sona erdi. Rövanş maçları 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 43 karşılaşma oynandı.
İstanbul Başakşehir, deplasmanda Cherno More'yi 1-0 mağlup etti.
Cherno More'yi elemesi halinde İstanbul Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede Viking, Koper'i 7-0 yendi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise St. Patrick's, Kalju'yu 1-0'lık skorla geçti.
Müsabakaların rövanşları, 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Atletic Escaldes (Andorra) - Dinamo City (Arnavutluk): 1-2
Astana (Kazakistan) - Zimbru (Moldova): 1-1
Paide (Estonya) - AIK (İsveç): 0-2
Zalgiris (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 0-0
Rosenborg (Norveç) - Banga (Litvanya): 5-0
Pyunik (Ermenistan) - Györi (Macaristan): 2-1
Ararat (Ermenistan) - Universitatea Cluj (Romanya): 0-0
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Valur (İzlanda): 1-1
Hibernians (Malta) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-2
Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Puskas (Macaristan): 3-2
St Joseph's (Cebelitarık) - Shamrock Rovers (İrlanda): 0-4
Ilves (Finlandiya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3
Arda (Bulgaristan) - HJK (Finlandiya): 0-0
Aktobe (Kazakistan) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Aris (Yunanistan): 2-1
Viking (Norveç) - Koper (Slovenya): 7-0
Riga (Letonya) - Dila (Gürcistan): 2-1
Petrocub (Moldova) - Sabah (Azerbaycan): 0-2
Hammarby (İsveç) - Charleroi (Belçika): 0-0
Novi Pazar (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya): 1-2
Polissya (Ukrayna) - Santa Coloma (Andorra): 1-2
Oleksandriya (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan): 0-2
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 1-0
Cherno More (Bulgaristan) - İstanbul Başakşehir: 0-1
Vaduz (Lihtenştayn) - Dungannon (Kuzey İrlanda): 0-1
Kosice (Slovakya) - Neman (Belarus): 2-3
AEK (Yunanistan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-0
Varazdin (Hırvatistan) - Santa Clara (Portekiz): 2-1
Paksi (Macaristan) - Maribor (Slovenya): 1-0
Radnicki (Sırbistan) - Klaksvik (Faroe Adaları): 0-0
Torpedo-Belaz (Belarus) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-1
Austria Wien (Avusturya) - Spaeri (Gürcistan): 2-0
Vllaznia (Arnavutluk) - Vikingur (İzlanda): 2-1
Vardar (Kuzey Makedonya) - Lausanne (İsviçre): 2-1
Sutjeska (Karadağ) - Beitar (İsrail): 1-2
Dinamo Minsk (Belarus) - Egnatia (Arnavutluk): 0-2
Dundee United (İskoçya) - UNA Strassen (Lüksemburg): 1-0
Boltfelag (Faroe Adaları) - Brondby (Danimarka): 1-1
St. Patrick's (İrlanda) - Kalju (Estonya): 1-0
Larne (Kuzey İrlanda) - Priştine (Kosova): 0-0
Rakow (Polonya) - Zilina (Slovakya): 3-0
Sarajevo (Bosna Hersek) - Universitatea Craiova (Romanya): 2-1
Decic (Karadağ) - Rapid Wien (Avusturya): 0-2