UEFA Gözlemcisi Halis Özkahya, Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak

UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, 8 Temmuz 2025 Salı günü San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapacak.

Karşılaşma, San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek.