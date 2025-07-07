UEFA Gözlemcisi Halis Özkahya, Şampiyonlar Ligi Karşılaşmasında Görev Alacak
UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, yarın San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar takımları arasında yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu mücadelesinde gözlemci olarak görev yapacak.
UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, yarın San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor