UEFA Gözlemcisi Halis Özkahya, Şampiyonlar Ligi Karşılaşmasında Görev Alacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, yarın San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar takımları arasında yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu mücadelesinde gözlemci olarak görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, yarın San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Zeydan Karalar, 'ihalelerdeki hak ediş için 4 milyon 550 bin lira verildiği' iddiasını kabul etmedi

4 milyon lira iddiasına bakın ne dedi? İşte Zeydan Karalar'ın ifadesi!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor

Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos'ta yeni takımına katılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.