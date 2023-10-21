UEFA, Galatasaray'a tribün olayları nedeniyle para cezası verdi

UEFA, Galatasaray'a Manchester United ile oynanan maçtaki tribün olayları sebebiyle para cezası verdi. Sahaya madde atılma, meşale yakılma ve zarar verici hareketler nedeniyle kulübe toplam 51 bin 500 euro ceza kesildi. Galatasaray'a ayrıca bilet satışında kısıtlama getirildi. Galatasaray, taraftarının statta neden olduğu zararı karşılamak için Manchester United ile görüşecek.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından para cezası aldı.

PARA CEZASI VERİLDİ

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'a farklı sebeplerden dolayı toplamda 51 bin 500 euro para cezası kesti. Sahaya madde atılmasından dolayı 30 bin euro, meşale yakılmasından dolayı 3 bin 500 euro, zarar verici hareketlerden dolayı 8 bin euro ve taraftarın neden olduğu rahatsızlık nedeniyle 10 bin euro ceza verildi.

BİLET SATILMAYACAK

Sahaya madde atılmasından dolayı kulübe bilet satışında kısıtlama da getirildi. Karar uyarınca Galatasaray'ın sıradaki Avrupa kupası maçında deplasmana gidecek taraftarına, bilet satmaktan men edildiği duyuruldu. Ancak bu cezanın, iki yılllık bir ertelemeye tabi olacağı eklendi.

MANCHESTER UNITED'IN ZARARI KARŞILANACAK

UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda, Galatasaray'ın Manchester United'a tazminat ödemesi gerekecek. Karar, Galatasaray taraftarlarının maçı ev sahibi tribününden izlemesi nedeniyle alındı. İngiliz basınına göre, 2 bin Galatasaray taraftarı maçı ev sahibi ekibin seyirci alanından izledi. Bu durum sonucunda Galatasaray'ın Manchester United'a 51,000 Euro tazminat ödemesi gerekecek. Galatasaray, Manchester United ile kontak kuracak ve taraftarının statta neden olduğu zararı karşılamak adına İngiliz ekibiyle görüşecek.