UEFA, Fenerbahçe'yi yakan hakem Espen Eskas için kararını verdi

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde seri penaltı atışları sonucunda elendiği son 16 turundaki Rangers maçını yöneten ve özellikle sarı-lacivertliler lehine çalmadığı penaltılar sebebiyle tepki çeken hakem Espen Eskas'a UEFA'dan yeni görev geldi. Eskas, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hırvatistan-Fransa maçında düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda seri penaltılarda elendiği Rangers maçında düdük çalan Espen Eskas, verdiği kararlarla sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti. UEFA, Norveçli hakem için kararını verdi.

"3 PENALTIMIZI VERMEDİ"

Özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa'ya veda ettikleri karşılaşma sonrası Eskas'a tepki göstermiş ve "3 penaltımız verilmedi" demişti. 26 yaşındaki hakem, penaltı pozisyonları dışında da verdiği kararlar ve çıkardığı kartlarla tartışmalara neden olmuştu.

UEFA'DAN YENİ GÖREV

Öte yandan UEFA, Espen Eskas'a yeni bir görev verdi. Norveçli hakem, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hırvatistan- Fransa maçında düdük çalacak. Karşılaşma, 20 Mart Perşembe günü TSİ 22:45'te oynanacak.

UEFA, Fenerbahçe'yi yakan hakem Espen Eskas için kararını verdi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'nin yerli hakemlerle aldığı faul ve penaltılara alışkın olduğu için yaygara kopardı. Adam dürüst maç yönetti ve UEFA görev verdi. Darısı Fenerbahçe'nin uşağı olmuş hakemlerin başına.

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Haber Yorumlarıismail ŞEN:

fenere ne zaman ayrıcalık gösterilirse o zaman mutlu mesut olurlar

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