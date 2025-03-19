UEFA, Fenerbahçe'yi yakan hakem Espen Eskas için kararını verdi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda seri penaltılarda elendiği Rangers maçında düdük çalan Espen Eskas, verdiği kararlarla sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti. UEFA, Norveçli hakem için kararını verdi.

"3 PENALTIMIZI VERMEDİ"

Özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa'ya veda ettikleri karşılaşma sonrası Eskas'a tepki göstermiş ve "3 penaltımız verilmedi" demişti. 26 yaşındaki hakem, penaltı pozisyonları dışında da verdiği kararlar ve çıkardığı kartlarla tartışmalara neden olmuştu.

UEFA'DAN YENİ GÖREV

Öte yandan UEFA, Espen Eskas'a yeni bir görev verdi. Norveçli hakem, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hırvatistan- Fransa maçında düdük çalacak. Karşılaşma, 20 Mart Perşembe günü TSİ 22:45'te oynanacak.