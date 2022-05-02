UEFA'dan Rusya'ya bir kez daha geçit yok! Tüm organizasyonlardan men ettiler
Haberler.com - Servet Uzun - Spor
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UEFA, Rus takımlarının 2022-2023 sezonunda UEFA organizasyonlarına alınmayacağını ve Rusya'nın EURO 2028 veya EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için sunduğu teklifin uygun olmadığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygularken Avrupa Futbol Federasyonları Birliği de ( Uefa ) Rus takımlarına karşı hamle yaptı. Daha önce Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini bu sezon için UEFA organizasyonlarından men eden Avrupa'nın futbol otoritesi şimdi de yeni kararları açıkladı.
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON UEFA ORGANİZASYONLARINDA YOKLAR
UEFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; UEFA, Rus takımlarının gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne alınmayacağını ve Rusya'nın EURO 2028 veya EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için sunduğu teklifin uygun olmadığını duyurdu.