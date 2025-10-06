Haberler

UEFA'dan İstisnai Karar: İki Maç Ülke Dışında Oynanacak

UEFA, Villarreal-Barcelona ve Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay verdi. Bu karar, kulüplerin talepleri doğrultusunda, mevzuattaki boşluklar nedeniyle verilmiş olup, UEFA Başkanı bu durumun üzücü olduğunu vurguladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen taleplerin mevzuattaki boşluklar nedeniyle gönülsüz ve "istisnai" olarak onaylandığı belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu iki maçın ülke toprakları dışında oynanmasına izin vermenin üzücü olduğunu belirterek, "Emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilmemelidir." ifadesini kullandı.

LaLiga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

