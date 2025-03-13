Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz

Tüm dünya vereceği yanıtı bekliyordu! Putin'den ateşkes açıklaması
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı

Suriye'de geçici anayasa yürürlükte! İşte öne çıkan maddeler

UEFA'dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Atletico Madrid karşısında çeyrek finale yükseldiği seri penaltı atışlarında Atleticolu Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı ile ilgili açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada verilen kararın mevcut kurallara göre doğru olduğunu açıklayan UEFA, FIFA ve IFAB ile birlikte kuralın gözden geçirileceğini duyurdu.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Madrid derbisinde turlayan taraf Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar penaltılara giden maçtan zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın penaltı atışlarında Julian Alvarez'in sayılmayan vuruşu tartışmalara yol açarken, UEFA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

VAR MÜDAHALESİYLE İPTAL EDİLDİ

Atletico'nun Arjantinli yıldızı penaltıda topu filelere gönderdi. Ancak kısa bir süre sonra VAR müdahalesi geldi. Alvarez'in penaltıyı kullandığı sırada topun diğer ayağına da çarptığı gerekçesiyle vuruş iptal edildi.

UEFA: DESTEK AYAĞIYLA MÜDAHALE ETTİ

UEFA, Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı nedeniyle Atletico Madrid'in maçın ardından başvuru yaptığını duyurdu. UEFA'nın açıklamasında, Alvarez'in penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas ettiği kaydedildi.

UEFA'NIN AÇIKLAMASI

UEFA konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Atletico Madrid, UEFA'ya başvurarak, Julian Alvarez'in dün Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının sonunda penaltı noktasından yaptığı vuruşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili açıklama talep etti.

Temas minimal olsa da, oyuncu topa vurmadan önce destek ayağıyla temas etti. Mevcut kurala göre (Futbol Oyun Kuralları, Kural 14.1), VAR hakemi uyararak golün iptal edilmesi gerektiğini bildirmek zorundaydı."

KURAL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAMLE

Öte yandan UEFA, söz konusu açıklamanın devamında penaltılardaki çift vuruş kuralı için harekete geçti. UEFA'dan yapılan açıklamada, Alvarez'in pozisyonunun ardından, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama şöyle;

"UEFA, FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayarak, çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek."

UEFA'dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
img

Yusuf için rekor bonservis
img

Bakanlık harekete geçti! Belediyelerin artık bahanesi kalmayacak
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Kuralı koyan haltetmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız

Türkiye'den Ukrayna'ya ziyaret! Zelenskiy 'hazırız' dedi
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.