UEFA'dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Madrid derbisinde turlayan taraf Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar penaltılara giden maçtan zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın penaltı atışlarında Julian Alvarez'in sayılmayan vuruşu tartışmalara yol açarken, UEFA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

VAR MÜDAHALESİYLE İPTAL EDİLDİ

Atletico'nun Arjantinli yıldızı penaltıda topu filelere gönderdi. Ancak kısa bir süre sonra VAR müdahalesi geldi. Alvarez'in penaltıyı kullandığı sırada topun diğer ayağına da çarptığı gerekçesiyle vuruş iptal edildi.

UEFA: DESTEK AYAĞIYLA MÜDAHALE ETTİ

UEFA, Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı nedeniyle Atletico Madrid'in maçın ardından başvuru yaptığını duyurdu. UEFA'nın açıklamasında, Alvarez'in penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas ettiği kaydedildi.

UEFA'NIN AÇIKLAMASI

UEFA konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Atletico Madrid, UEFA'ya başvurarak, Julian Alvarez'in dün Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının sonunda penaltı noktasından yaptığı vuruşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili açıklama talep etti.

Temas minimal olsa da, oyuncu topa vurmadan önce destek ayağıyla temas etti. Mevcut kurala göre (Futbol Oyun Kuralları, Kural 14.1), VAR hakemi uyararak golün iptal edilmesi gerektiğini bildirmek zorundaydı."

KURAL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAMLE

Öte yandan UEFA, söz konusu açıklamanın devamında penaltılardaki çift vuruş kuralı için harekete geçti. UEFA'dan yapılan açıklamada, Alvarez'in pozisyonunun ardından, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama şöyle;

"UEFA, FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayarak, çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek."