UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
UEFA'dan Beşiktaş'a Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanan Shaktar Donetsk maçında merdivenlerin bloke edilmesi ile sahaya meşale ve yabancı madde atılması nedeniyle para cezası verildi.

UEFA'dan Süper Lig devi Beşiktaş'a Shakhtar Donetsk maçında yaşanan olayların ardından kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ'A PARA CEZASI

UEFA, Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanan Shaktar Donetsk maçında yaşanan olaylar yüzünden Beşiktaş'a para cezası uyguladı.

CEZANIN TUTARI 68 BİN EURO

Yapılan açıklamada, UEFA, Siyah-beyazlılara Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta merdivenler bloke edildiği için 8 bin euro, meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atılmasından dolayı ise 60 bin euro para cezası verdi. Bu cezalar ile birlikte Beşiktaş'ın kasasından toplam 68 bin euro çıkmak zorunda kalacak

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
