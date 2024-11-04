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UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını İstanbul'da oynatmayacak

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UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için skandal bir karar imza attı. 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma başka bir ülke ve stadyumda oynanacak. Müsabakanın yeni yeri hafta sonuna kadar belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak olan Beşiktaş'akötü haber geldi. UEFA, karşılaşmayla ilgili olay yaratan bir karar aldı.

MAÇ İSTANBUL'DA OYNANMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre, maçın İstanbul'da oynanması için girişimde bulunan Beşiktaş'ın hamlelerine karşılık bulmadı. Mücadele İstanbul dışında başka bir şehirde oynanacak.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanması planlanan karşılaşmanın oynanacağı ülke ve stadyum, hafta sonuna kadar belli olacak.

UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını İstanbul'da oynatmayacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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