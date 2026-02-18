Haberler

UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Güncelleme:
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçında Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yapıldığı iddia edilen ayrımcı davranışlar ile ilgili soruşturma başlattı.

  • UEFA, Benfica ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.
  • Vinicius Junior, maçın 50. dakikasında attığı golün ardından Benfica'lı Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.
  • Real Madrid, Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica- Real Madrid maçında Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." denildi.

PRESTIANNI'NİN IRKÇI HAREKETLERDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

MAÇI REAL MADRID KAZANDI

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

