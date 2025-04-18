UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Liginde yarı finalistler belli oldu.

Avrupa futbolunun önde gelen organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'ten Bodo Glimt, İngiltere'den Tottenham ve Manchester United ile İspanya'dan Athletic Bilbao yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Bodo Glimt - Tottenham

Athletic Bilbao - Manchester United

UEFA Konferans Ligi'nde ise İspanya'dan Real Betis, İtalya'dan Fiorentina, İngiltere'den Chelsea ile İsveç'ten Djurgarden yarı finale adlarını yazdırdı.

Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Real Betis - Fiorentina

Chelsea - Djurgarden - İSTANBUL