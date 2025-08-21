UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu: Panathinaikos - Samsunspor Maçının Detayları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atina Olimpiyat

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji