Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi. Maçlarda Nottingham Forest, Porto'yu eleyerek üst tura geçerken, Braga, Freiburg gibi diğer takımlar da başarılı sonuçlar aldı. Final ise İstanbul'da gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa, yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.

Nottingham Forest, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Porto'yu City Ground Stadı'nda ağırladı.

İngiliz ekibi, maçın 12. dakikasında Morgan Gibbs-White'ın attığı tek golle adını üst tura yazdırırken Porto'da 8. dakikada Jan Bednarek, kırmızı kart gördü.

Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçları oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Ligde çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya): 1-3 (0-3)

Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz): 1-0 (1-1)

Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 4-0 (3-1)

Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz): 2-4 (1-1)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
