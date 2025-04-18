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UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

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Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Manchester United, Olimpik Lyon ile karşılaştığı çeyrek final rövanşında zorlu bir mücadele sonucunda 5-4 galip geldi. Diğer eşleşmelerde ise Athletic Bilbao Rangers'ı, Tottenham ise Eintracht Frankfurt'u mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt yarı finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş maçları sona erdi.

Heyecan fırtınasının dinmediği gecenin maçında Manchester United, Olimpik Lyon'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1. dakikada Diogo Dalot'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Lyon, rakibine 71. dakikada Corentin Tolisso ve 78. dakikada Nicolas Tagliafico'nun golleriyle cevap vererek skoru 2-2 yaptı. Rövanşın 90 dakikalık normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Tolisso'nun 89. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Lyon, buna rağmen 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada (penaltıdan) Alexandre Lacazette'in attığı gollerle 4-2 üstünlük yakaladı.

Uzun yıllar unutulmayacak mücadelede geri dönüş yapmayı başaran Manchester United, 114. dakikada (penaltıdan) Bruno Fernandes, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1. dakikada Harry Maguire'ın kaydettiği gollerle 5-4 galip gelerek yarı finale yükseldi.

Ev sahibi ekipte milli kaleci Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı.

Athletic Bilbao, sahasında milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers'ı 2-0 yenerek tur atladı. Rıdvan Yılmaz, mücadelenin 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Tottenham ise Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-0 galip geldi ve son 4 takım arasına kaldı. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Can Uzun, 58. dakikada oyuna girdi.

Yarı finalde Athletic Bilbao ile Manchester United ve Tottenham ile Bodo/Glimt eşleşti.

Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

Rövanş ile ilk maçların sonuçları şöyle:

Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1 (Penaltılarla 2-3) (0-2)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-1 (1-1)

Manchester United (İngiltere)-Olimpik Lyon (Fransa): 5-4 (Uzatmalarda) (2-2)

Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya): 2-0 (0-0)

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Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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