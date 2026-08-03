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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor

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- Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.

Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak.

Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk)

5 Ağustos Çarşamba:

21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)

6 Ağustos Perşembe:

18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya)

19.00 Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya)

19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

20.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.00 Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları)

20.00 Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş

20.00 Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)

21.00 Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)

22.00 Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya)

Kaynak: AA
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