UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları geride kaldı. 8 karşılaşmanın bulunduğu ilk maç sonucunda takımlar çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma oynandı.

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Kaynak: AA / Fatih Erel
