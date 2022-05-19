UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon penaltılarda Rangers'ı mağlup eden Eintracht Frankfurt oldu - Haberler

Uefa Avrupa Ligi'nin Çarşamba akşamı oynanan final maçında normal süre ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Eintracht Frankfurt, Rangers'ı penaltılarda 6-5 mağlup etti ve 42 yıl sonra kupayı evine götürdü.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının final maçı, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynandı.

1-1 eşitlikle biten maçın sonunda kupa, seri penaltı atışları sonrası Eintracht Frankfurt'un oldu. Bu sonuçla Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden Alman ekibi, 1980'deki şampiyonluktan 42 yıl sonra kupanın sahibi oldu.

Biri penaltı olmak üzere kritik kurtarışlarla takımının kupayı almasında büyük pay sahibi olan kaleci Kevin Trapp maçın adamı (Man of The Match) seçildi.

Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından yenilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı.

Eintracht Frankfurt, maçın ilk 20 dakikasında rakip kaleye en çok giden takım oldu.

Glasgow Rangers ise Frankfurt defansını geçmeyi başaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Rangers, 57. dakikada Frankfurt ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayan Joe Aribo ile golü buldu.

İlk golün ardından hücuma ağırlık veren Frankfurt, 69. dakikada Kolombiyalı oyuncusu Borre'nin golüyle skoru 1-1 eşitliğe getirdi.

Maçın normal süresinin 1-1 sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Rangers'ta; James Tavernier, Steven Davis, Scott Arfield ve Kemar Roofe penaltı atışlarında topu ağlara gönderirken Aaron Ramsey'nin penaltı atışını kaleci Kevin Trapp kurtardı.

Frankfurt'ta; Christopher Lenz, Ajdin Hrustic, Daichi Kamada, Filip Kostic ve Rafael Borre penaltıları gole çevirdi.

Penaltıların sonunda 6-5'lik skorla kupaya evine götürmeye hak kazanan taraf Frankfurt oldu.