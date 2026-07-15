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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu rövanş maçları yarın beş karşılaşmayla tamamlanacak. Cluj-Dinamo Kiev, Aluminij-Sheriff, Ferencvaros-Vojvodina, Zilina-Hajduk Split ve Vestri-Karabağ maçları oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, yarın yapılacak beş karşılaşmayla tamamlanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

Cluj (Romanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): (0-0)

Aluminij (Slovenya) - Sheriff (Moldova): (0-0)

Ferencvaros (Macaristan) - Vojvodina (Sırbistan): (2-1)

Zilina (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)

Vestri (İzlanda) - Karabağ (Azerbaycan): (0-3)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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