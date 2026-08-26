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Avrupa Ligi play-off rövanşları yarın: Beşiktaş avantajlı, Trabzonspor zorlu

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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçları yarın oynanacak. Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0'ın avantajıyla ziyaret edecek; Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 kaybettiği Ferencvaros'a konuk olacak. Kazananlar lig aşamasına, kaybedenler Konferans Ligi'ne gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e saat 20.00'de konuk olacak.

Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan)-Universitatea Craiova (Romanya) (1-1)

19.00 Iberia (Gürcistan)-Jagiellonia (Polonya) (0-4)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sint-Truidense (Belçika) (0-1)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (0-3)

20.00 Lillestrom (Norveç)-Egnatia (Arnavutluk) (0-0)

20.00 Salzburg (Avusturya)-Mjallby (İsveç) (1-0)

20.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)- Beşiktaş (0-3)

21.00 Thun (İsviçre)-Lech Poznan (Polonya) (0-7)

21.00 Aarhus (Danimarka)-Benfica (Portekiz) (1-3)

21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-OFI (Yunanistan) (0-3)

21.30 Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor (1-0)

21.30 Anderlecht (Belçika)-Kairat (Kazakistan) (3-0)

Kaynak: AA
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