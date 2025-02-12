Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar

Togg içerisindeki diyaloglar efsane
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak. Türk temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray, Belçika ve Hollanda ekipleriyle karşılaşacaklar.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, saat 20.45'te Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek. Galatasaray ise TSİ 23.00'da Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe - Anderlecht

20.45 Ferencvaros - Viktoria Plzen

20.45 Midtjylland - Real Sociedad

20.45 Union SG - Ajax

23.00 Galatasaray - AZ Alkmaar

23.00 PAOK - FCSB

23.00 Porto - Roma

23.00 Twente - Bodo/Glimt - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu
img

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
img

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.