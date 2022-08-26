UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. Buna göre B Grubu'na düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca; H Grubu'nda yer alan Trabzonspor'un rakipleri ise, Kızılyıldız, Monaco ve Ferencváros oldu. Fenerbahçe'nin grubunda büyük bir tesadüf yaşandı ve sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Dinamo Kiev ile aynı gruba düştü.

Şampiyonlar Ligi'nden sonra kulüpler bazında en prestijli turnuva olarak kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralar sonrası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. B Grubu'na düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca oldu. H Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızıl Yıldız, Monaco ve Ferencváros ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zürich

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint Gliose

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencváros, Trabzonspor

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

TURNUVA'NIN FORMATI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nin formatı şu şekilde olacak; Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ'NİN GELİRLERİ RAHAT NEFES ALDIRACAK

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin gruplarda ve turlarda ilerleme kaydettiklerinde kasalarına koyacakları miktarlar belli oldu.

İşte turnuvanın her turdaki para ödülleri:

Turnuvaya Katılım Ödülü: 3.63 milyon euro

Galibiyet Ödülü: 630 bin euro

Beraberlik Ödülü: 210 bin euro

Grup Birinciliği Ödülü: 1.1 milyon euro

Grup İkinciliği Ödülü: 550 bin euro

Son 16 Turu Ödülü: 1.2 milyon euro

Çeyrek Final Ödülü: 1.8 milyon euro

Yarı Final Ödülü: 2.8 milyon euro

Final Ödülü: 4.6 milyon euro

Şampiyonluk Ödülü: 4 milyon euro