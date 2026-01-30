Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna kaldı. Olimpik Lyon, lig aşamasını zirvede tamamladı. Play-off maçları 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

Lig aşamasında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 19. sırayı aldı.

Son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 64 dakika forma giydiği maçta Roma, Panathinaikos deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Kalesini milli file bekçisi Berke Özer'in koruduğu Lille, Freiburg'a 1-0 yenildi.

Midtjylland ise Aral Şimşir'in gol attığı maçta Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup etti.

Tur atlayan takımlar

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 bileti almaya çalışacak.

Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Play-off maçları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

Zirve Lyon'un oldu

Fransa ekibi Olimpik Lyon, lig etabını ilk sırada tamamladı.

Lyon, son haftada PAOK'u 4-2 yenerek 21 puan ve averajla Aston Villa'nın önünde zirveye yerleşti.

12 takım Avrupa defterini kapattı

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapattı.

Alınan sonuçlar şöyle:

FCSB (Romanya) - Fenerbahçe: 1-1

Aston Villa (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 3-2

Basel (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Utrecht (Hollanda): 4-2

Genk (Belçika) - Malmö (İsveç): 2-1

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Braga (Portekiz): 0-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Celta Vigo (İspanya): 1-1

Lille (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Nice (Fransa): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 4-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bologna (İtalya): 0-3

Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Nottingham Forest (İngiltere) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Roma (İtalya): 1-1

Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-1

Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 3-2

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
500

