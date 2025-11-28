UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna imza atan Olimpik Lyon, puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.

Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5. hafta sonunda 8 puanla 20. sırada yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6

Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1

Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1