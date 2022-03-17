UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Barcelona: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Busquets'in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Pena'dan döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena yine başarılı oldu. Kaleci Pena'dan seken meşin yuvarlağı altıpas içi sağ tarafından de Jong, kafayla kale ağzına indirdi. Burada Aubameyang'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada van Aanholt'un ceza alanı dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.

90+3. dakikada Jordi Alba'nın sol kanattan ceza sahasına girip ortaya çevirdiği topa Depay'ın gelişine vuruşu kalenin solundan auta gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato xx, Alessandro Giallatini xx, Fabiano Preti xx

Galatasaray: Inaki Pena xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 85 ?), Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Ryan Babel xx (Halil Dervişoğlu dk. 74 x), Alexandru Cicaldau xx (Olimpiu Morutan dk. 74 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Bafetimbi Gomis xx (Mustafa Muhammed dk. 63 x)

Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen xx, Sergino Dest xx (Ronald Araujo dk. 56 x), Eric Garcia xx, Gerard Pique xx (Clement Lenglet dk. 82 ?), Jordi Alba xx, Frankie de jong xx (Gavi dk. 68 x), Sergio Busquets xx, Pedri xx, Adama Traore xx (Ousmane Dembele dk. 46 xx), Ferran Torres xx, Pierre Aubameyang xx (Memphis Depay dk. 81 ?)

Yedekler: Neto, Arnau Tenas, Oscar Mingueza, Ricard Puig, Nicolas Gonzalez, Martin Braithwaite, Luuk de Jong

Teknik Direktör: Xavi Hernandez

Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37), Pierre Aubameyang (dk. 49) (Barcelona)

Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia, Gavi, Jordi Alba (Barcelona), Marcao, Patrick van Aanholt, Ömer Bayram (Galatasaray) - İSTANBUL