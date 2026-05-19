UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg - Aston Villa finali için İngiliz taraftarlar İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın saat 22.00'da Beşiktaş Park'ta oynanacak Freiburg - Aston Villa müsabakası öncesi İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar akşam saatlerinde Taksim'de toplandı.

UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, yarın saat 22.00'da Beşiktaş Park'ta İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Jerome Brisard, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise İspanyol Alejandro Hernandez olacak.

İNGİLİZ TARAFTARLAR TAKSİM'DE TOPLANDI

Müsabaka öncesi İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar Taksim ve İstiklal Caddesi çevresinde toplandı. Taraftarlar marş ve tezahüratlarla akşam saatlerinde Taksim'de eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı