UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu) Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien'i 4-1 mağlup etti ve gruplara kaldı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien'i 4-1 mağlup etti ve gruplara kaldı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 54. dakikada Bright Osayi-Samuel'in pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi solunda topu alan Diego Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Früchtl meşin yuvarlağı çıkarttı. 70. dakikada Diego Rossi'nin pasıyla ceza yayında topu alan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1 79. dakikada rakibinden topu kapan Mert Hakan Yandaş sol taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1 Stat: Ülker Hakemler: Gil Manzano xx, Diego Barbero xx, Angel Rodriguez xx Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx, Mauricio Lemos xx, Gustavo Henrique xx, Luan Peres xx (Attila Szalai dk. 80 ?), Ezgjan Alioski xx, Miguel Crespo xxx (Mert Hakan Yandaş dk. 77 xx), İsmail Yüksek xxx, İrfan Can Kahveci xxx (Arda Güler dk. 77 x), Diego Rossi xxx (Emre Mor dk. 85 ?), Serdar Dursun xxx (Enner Valencia dk. 80 ?) Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Miha Zajc, Filip Novak Teknik Direktör: Jorge Jesus Austria Wien: Früchtl x, Koumetio x, Muehl x, Handl x (Dario Kreiker 80 ?), Martins x (Can Keleş dk. 46 x), Ranftl x, Braunöder x (James Holland dk. 46 x), Fischer x, Gruber x (Marco Djuricin dk. 66 x), Fitz x (Romeo Vucic dk. 66 x), Tabakovic x Yedekler: Mirko Kos, Georg Teigl, Matteo Meisl, Aleksandar Jukic Teknik Direktör: Manfred Schmid Goller: İsmail Yüksek (dk. 12), İrfan Can Kahveci (dk. 44, 70), Mert Hakan Yandaş (dk. 79) (Fenerbahçe), Martins (dk. 45+1) (Austria Wien) Sarı kartlar: Martins, Kreiker (Austria Wien) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Diego Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.