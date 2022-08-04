UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 - Slovacko: 0 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler rövanş maçı öncesi tur adına avantaj elde etmiş oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 74. dakikada sol çaprazdan içeri yapılan ortada Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı. 81. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Lincoln Henrique'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-0 Stat: Ülker Hakemler: Joao Pinheiro xx, Bruno Jesus xx, Luciano Maia xx Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin xx, Osayi- Samuel xx, Gustavo xx, Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Novak dk. 77 x), Arao xx, Emre Mor xxx (Bruma dk. 60 xx), Zajc xx (Crespo dk. 60 x), Rossi xx (Serdar Dursun dk. 60 x), Valencia xx (Arda Güler dk. 77 x), Henrique xxx Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Berisha, Peres, Lemos, Burak Kapacak Teknik Direktör: Jorge Jesus Slovacko: Nguyen x, Reinberk x (Vecheta dk. 70 x), Hofmann xx, Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Petrzela xx (Tomic dk. 63 x), Travnik xx (Kohut dk. 86 ?), Havlik xx, Holzer x (Sinyavskiy dk. 63 x), Kalabiska xx Yedekler: Frystak, Borek, Simko, Levin, Brandner, Polasek, Kozak, Sasinka Teknik Direktör: Martin Svedik Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1 ve 81) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Hoffman (dk. 48) (Slovacko) Sarı kartlar: Jorge Jesus (Teknik Direktör) Emre Mor (Fenerbahçe) Travnik, Sinyavskiy (Slovacko) (Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Valencia Bruma Spor Güncel Haberler

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