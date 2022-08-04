UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Slovacko: 0 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 5. dakikada sol çaprazdan Lincoln Henrique'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Zajc'ın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 17. dakikada Rossi'nin sol taraftan içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınlarında Lincol Henrique topla buluştu. Henrique'nin pasıyla topla buluşan Emre Mor'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 19. dakikada Emre Mor'un topuk pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı. 45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 Stat: Ülker Hakemler: Joao Pinheiro xx, Bruno Jesus xx, Luciano Maia xx Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin xx, Osayi- Samuel xx, Gustavo xx, Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Arao xx, Emre Mor xxx, Zajc xx, Rossi xx, Valencia xx, Henrique xxx Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Crespo, Peres, Lemos, Novak, Burak Kapacak Teknik Direktör: Jorge Jesus Slovacko: Nguyen xx, Reinberk xx, Hofmann xx, Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Petrzela xx, Travnik xx, Havlik xx, Holzer xx, Kalabiska xx Yedekler: Frystak, Borek, Simko, Levin, Vecheta, Kohut, Brandner, Polasek, Kozak, Sasinka, Tomic, Sinyavskiy Teknik Direktör: Martin Svedik Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1) (Fenerbahçe) Sarı kart: Hofmann (Slovacko) (Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Valencia Emre Mor Spor Güncel Haberler

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