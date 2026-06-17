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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekildi

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşirken, diğer önemli eşleşmeler de belli oldu. Maçlar 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.

Turnuvada 2. eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka)

Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)

Tromsö (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)

Sheriff (Moldova)/Aluminij (Slovenya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Universitatea Cluj (Romanya)-PAOK (Yunanistan)

Vojvodina (Sırbistan)/Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda)

Hajduk Split (Hırvatistan)/Zilina (Slovakya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)

Karabağ (Azerbaycan)/Vestri (İzlanda)-CSKA Sofya (Bulgaristan)/Derry City (İrlanda Cumhuriyeti)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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