UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda Gent-Maccabi Tel Aviv maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu ikinci haftasında oynanacak Gent- Maccabi Tel Aviv maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Gent, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. 5 Ekim Perşembe günü KAA Gent Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Tugral ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da da Serkan Tokat oturacak. - İSTANBUL