Haberler

UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı

Güncelleme:
+65 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Şampiyonlar Ligi finaline 2028'de Almanya'nın Münih kentindeki Münih Futbol Arena, 2029'da ise İspanya'nın Barselona şehrindeki Camp Nou ev sahipliği yapacak

UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre organizasyonun yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi.

UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

2028: Münih Futbol Arena, Münih

2029: Camp Nou Stadı, Barselona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

2028: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines

2029: Galler Ulusal Stadı, Cardiff

UEFA Avrupa Ligi

2028: Ulusal Arena, Bükreş

2029: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad

UEFA Konferans Ligi

2028: Juventus Stadı, Torino

2029: Puskas Arena, Budapeşte

UEFA Süper Kupası

2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

2028: Astana Arena, Astana

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başsavcılık 'İfadeye çağrıldım' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı

"İfadeye çağrıldım" yalanı elinde patladı

18 yıllık faili meçhul dosyası aydınlatılıyor! 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıllık sır perdesi kalkıyor! Adliyeye böyle getirildiler
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un orta yerinde döviz bürosu savaş alanına döndü
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel

Yeni bölüm fragmanına büyük tepki var: Senarist kendine gel

Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim?

Karısını başka biriyle yakaladı, sonrasında yaşananlar bomba

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı
İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine darbe! 4 farklı örgütten 39 gözaltı

Terör örgütlerine 11 ilde eş zamanlı baskın