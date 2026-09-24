Haberler

Udinese, 34 yaşındaki David Alaba'yı Haziran 2027'ye kadar kadrosuna kattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A takımlarından Udinese, Real Madrid ile sözleşmesi geçen sezon sona eren 34 yaşındaki savunma oyuncusu David Alaba'yı Haziran 2027'ye kadar renklerine bağladı. Alaba, transferini "Hala kazanmak ve rekabet etmek istiyorum" sözleriyle değerlendirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba'yı renklerine bağladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon Real Madrid ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine transferini değerlendiren Alaba, "Kariyerim boyunca birçok deneyim yaşadım ve çok şey kazandım. Ancak hala kazanmak ve rekabet etmek istiyorum." dedi.

Deneyimli futbolcu, 2009-2021 yıllarında Bayern Münih ve 2021-26 arasında Real Madrid formalarını giymişti.

Kaynak: AA
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

Dünya yıldızı ne hallere düştü! Tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım

Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım
Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

Zelenski'yi çileden çıkaran soru! Gazeteciye küfürle yanıt verdi
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu

55. bölümdeki sır! Kurtlar Vadisi'nin 'Abidin'i yıllar sonra anlattı
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor

Adliyelerde iki yeni birim kuruluyor
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Vali yardımcısından acı haber! Ortaya çıkan detay kahretti