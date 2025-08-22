Uçak kalktı! Edson Alvarez, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, orta sahaya transfer çalışmaları kapsamında Premier Lig ekibi West Ham United forması giyen Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaşıyor.

WEST HAM İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için oyuncu ve kulübü West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Meksikalı futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere yola çıktı. Edson Alvarez'i taşıyan uçak Londra'dan havalandı. Yıldız oyuncunun saat 14.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için kulübü West Ham'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre Sarı-lacivertliler, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmak isterse West Ham'a 22 milyon euro bonservis ödeyecek.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda West Ham United formasıyla 31 maça çıkan tecrübeli orta saha, bu maçlarda 1 asist yaptı.