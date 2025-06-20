Uçak imza için iniyor! İşte Real Madrid'den ayrılan yıldızın yeni takımı

Luka Modric için Real Madrid hikayesi sona eriyor. İspanyol devinden ayrılacağı açıklanan ve adı zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan yıldız oyuncu Luka Modric'in yeni adresini duyurdular.

MADRID'DEN AYRILIYOR

Uzun yıllardır Real Madrid forması giyen Luka Modric için İspanya hikayesi sona eriyor. Haziran sonunda İspanya'dan ayrılmaya hazırlanan Hırvat yıldız, birçok Avrupa ekibinin gözünü kamaştırdı. Transferin gözdesi olan tecrübeli oyuncunun adı Süper Lig devleriyle de gündeme gelmişti.

YENİ TAKIMI MİLAN

Aksam'ın İspanya basınından aktardığı habere göre; Luka Modric, Serie A devi Milan ile her konuda anlaşmaya vardı. Tecrübeli Hırvat yıldızın temmuzun ilk haftası İtalya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.