Üç Kuşak Spor Zamanı Şenliği Ankara'da Gerçekleşti

Üç Kuşak Spor Zamanı Şenliği Ankara'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen 'Üç Kuşak Spor Zamanı Şenliği' etkinliği, modern pentatlonun aileler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Etkinliğe çeşitli spor federasyonlarının başkanları katıldı.

Modern pentatlonda bu yıl 2.'si düzenlenen "Üç Kuşak Spor Zamanı Şenliği" Ankara'da tamamlandı.

Etimesgut Atatürk Stadyumu'ndaki etkinliğe Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, modern pentatlonun aileler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını dile getirdi.

Aydın, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025'in aile yılı ilan edilmesiyle toplumumuzun temelini oluşturan aile kavramına verilen önemi görmekteyiz. Bu çerçevede hayata geçirilen Ankara'da Spor Zamanı projesi ve bugün gerçekleştirdiğimiz Üç Kuşak Spor Zamanı Şenliği, aileyi sporun birleştirici gücüyle buluşturması bakımından çok kıymetlidir. Modern pentatlon dayanıklılık, disiplin, strateji ve çok yönlülük isteyen bir branş olarak aile içi etkileşimi ve ortak çalışmaları etkilemektedir."

Kaynak: AA / Arda Kentköy - Spor
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Serinin vazgeçilmez ismiydi! Neden bıraktığını ilk kez açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Sınır kentimizden fuhuş için Türkiye'ye giren 107 kadın yakalandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
112'yi arayıp 'Jandarma beni yakalayamaz' dedi, aynı gün yakalandı

112'yi arayıp "Jandarma beni yakalayamaz" dedi, aynı gün yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.