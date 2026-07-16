Haberler

20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Slovenya'ya mağlup oldu

20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Slovenya'ya mağlup oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Slovenya'ya 90-72 yenildi. Milliler, klasman maçında Hırvatistan ile oynayacak.

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Yağız Aksu, Kaan Onat, Ege Akçay, Yavuz Selim Kara ve Salih Altuntaş beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 31-22, ilk yarısını 47-36, üçüncü çeyreği de Slovenya 72-55 önde noktaladı.

Milliler, ilk klasman maçında 18 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başsavcılıktan 'Ahbap' açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi

Ahbap'la ilgili en çok merak edilen soru için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi

Evinin önünde saatlerce oturma eylemi yaptı! Nedeni bir hayli ilginç
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

İsrail'de Netanyahu ailesi dikkat çeken karar! Ömür boyu sürecek