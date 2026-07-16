20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Slovenya'ya mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Yağız Aksu, Kaan Onat, Ege Akçay, Yavuz Selim Kara ve Salih Altuntaş beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 31-22, ilk yarısını 47-36, üçüncü çeyreği de Slovenya 72-55 önde noktaladı.

Milliler, ilk klasman maçında 18 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı