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U20 Milli Takımı Akdeniz Oyunları Hazırlıklarına Başladı

U20 Milli Takımı Akdeniz Oyunları Hazırlıklarına Başladı
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U20 Milli Takımı, 22-30 Ağustos'ta İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları için Riva'da antrenmanlara başladı. Türkiye, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek; ilk etap çalışmaların ardından 20 Ağustos'ta İtalya'ya gidilecek.

U20 Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanlarla başladı.

İtalya'nın Taranto şehrinde 22-30 Ağustos tarihleri arasında oynanacak 2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan U20 Milli Takımı, hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.

Ay-yıldızlılar ilk etap çalışmalarını Riva'da tamamladıktan sonra 20 Ağustos Perşembe günü İtalya'ya gidecek.

2026 Akdeniz Oyunları'na İtalya ev sahipliği yapacak

2026 Akdeniz Oyunları'nda erkekler futbol branşında Türkiy'yi 2006 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan U20 Milli Takımı temsil edecek. Turnuvaya sekiz ülke katılım sağlayacak.

Teknik Direktör Uğur İnceman yönetimindeki U20 Milli Takımı, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise İtalya, Cezayir, Kosova ve Arnavutluk karşı karşıya gelecek.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Bir üst turda grup birincileri diğer grubun ikincisi ile eşleşerek yarı final maçları oynanacak. Final maçı ise 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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