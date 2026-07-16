Haberler

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Slovenya'ya 90-72 yenilerek turnuvaya veda etti. Slovenya yarı finale yükselirken, Türkiye Hırvatistan ile klasman maçına çıkacak.

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi ülke ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 31-22 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 47-36 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ülke, üçüncü çeyreğini 72-55 önde bitirdiği müsabakadan 90-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Slovenya, yarı finale yükseldi. Ev sahibi ülke, 18 Temmuz'da Fransa ile karşılaşacak. Türkiye ise aynı gün Hırvatistan ile klasman maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Başsavcılıktan 'Ahbap' açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi

Ahbap'la ilgili en çok merak edilen soru için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu

Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: Trump büyük memnuniyet duydu
Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi

Evinin önünde saatlerce oturma eylemi yaptı! Nedeni bir hayli ilginç
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"