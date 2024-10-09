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U19 Milli Takımı Cebelitarık'ı 7-0'la Geçti

U19 Milli Takımı Cebelitarık'ı 7-0'la Geçti
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U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu'ndaki ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yaptı. Milliler, bir sonraki maçında 12 Ekim'de Malta ile karşılaşacak.

U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

U19 Milli Takımı, Polonya'da bulunan Miejski Stadyumu'nda Cebelitarık ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar; Recep Yalın Dilek ve Gökdeniz Gürpüz'ün ikişer, Yusuf Akçiçek, İsak Vural ve Arda Usluoğlu'nun da birer golüyle rakibini 7-0 mağlup etmeyi başardı.

Milliler, grubundaki bir sonraki maçını 12 Ekim Cumartesi günü Malta ile oynayacak.

Hakemler: Milos Gigovic, Amer Macic, Maciej Kosarzecki, Mateusz Piszczelok

Türkiye: Onuralp Çevikkan, Berkay Karaca, Yusuf Akçiçek, Taylan Utku Aydın, Recep Yalın Dilek (Arda Usluoğlu dk. 60), Gökdeniz Gürpüz (Kerem Kayaarası dk. 77), Hamza Güreler (Bedirhan Çetin dk. 60), İsak Vural (Veis Yıldız dk. 46), Emirhan Arkutcu, Efe Akman (Burak İngenç dk. 46), Doğanay Avcı

Cebelitarık: Michael Charvetto, Joachim Ostheider (Adam Achhoud dk. 55), Jay Coombes, Tayler Carrington, Javan Peacock, Amos Federico (Kai Mauro dk. 55), Javier Martinez (Lee Chipolina dk. 66), Leon Mason (Aston Hancock dk. 66), Anthony Avellano, Kaleem Smith (Kayden Gonzalez dk. 79), Tristan Holden

Goller: Yusuf Akçiçek (dk. 14), Recep Yalın Dilek (dk. 24 ve 48), İsak Vural (dk. 37), Gökdeniz Gürpüz (dk. 46 ve 55), Arda Usluoğlu (dk. 69) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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