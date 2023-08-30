U19 maçında bilincini kaybeden futbolcu hastaneye kaldırıldı

Rize'de oynanan U19 Ligi maçında, rakibiyle çarpışarak yere düşen Gençlerbirliği oyuncusu bilincini kaybedince hastaneye kaldırıldı.

Gelişim Ligleri U19 Elit B Ligi 1. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor U19 takımı, sahasında Gençlerbirliği U19 takımını konuk etti. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan karşılaşma ilk yarıda gelen golle 1-0 ev sahibi Çaykur Rizespor U19 takımının galibiyetiyle tamamlanırken maçın 75. dakikasında talihsiz bir kaza yaşandı.

Çaykur Rizesporlu oyuncu Devrim Deniz Kutanis ile Gençlerbirliği oyuncusu Arda Çelik Çağan hava topuna çıkarken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sağ çenesi üzerinde yere düşen Arda Çelik bilincini kaybetti. Saha içine anında sağlık ekipleri girerek genç futbolcuya müdahale etti. Sedye ile ambulansa taşınan ve burada bilinci yerine gelen futbolcu tedbir amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - RİZE