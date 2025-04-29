Türkiye Şampiyonası'nda kavga! Saha savaş alanına döndü

U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarının Bilecik etabında şampiyonluk maçı sonunda yeşil saha adeta ring alanına döndü.

YEŞİL SAHA RİNG ALANINA DÖNDÜ

Bilecik'te 3 gün boyunca devam eden U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları İstasyon Sentetik Sahası'nda oynandı. 6 takımın katıldığı U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında finale A Grubu'nu lider bitiren İstanbul temsilcisi Şirintepespor ile B Grubu'nu lider tamamlayan Sakarya temsilcisi Tankspor karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen Tankspor, U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarının Bilecik etabı şampiyonu oldu.

Müsabaka sonunda yeşil saha karıştı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Mücadele sonunda iki takım futbolcuları arasında başlayan sözlü tartışmalar bir anda kavgaya döndü. Kavgaya teknik heyetler de dahil olurken, tekme ve tokatlar havada uçuştu.