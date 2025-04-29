Türkiye Şampiyonası'nda kavga! Saha savaş alanına döndü
Bilecik'te düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında finale çıkan Tankspor, rakibi Şirintepespor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu. Ancak maç sonrasında iki takım futbolcuları arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü ve ortalık karıştı.
U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarının Bilecik etabında şampiyonluk maçı sonunda yeşil saha adeta ring alanına döndü.
YEŞİL SAHA RİNG ALANINA DÖNDÜ
Bilecik'te 3 gün boyunca devam eden U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları İstasyon Sentetik Sahası'nda oynandı. 6 takımın katıldığı U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında finale A Grubu'nu lider bitiren İstanbul temsilcisi Şirintepespor ile B Grubu'nu lider tamamlayan Sakarya temsilcisi Tankspor karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen Tankspor, U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarının Bilecik etabı şampiyonu oldu.
Müsabaka sonunda yeşil saha karıştı.
TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
Mücadele sonunda iki takım futbolcuları arasında başlayan sözlü tartışmalar bir anda kavgaya döndü. Kavgaya teknik heyetler de dahil olurken, tekme ve tokatlar havada uçuştu.