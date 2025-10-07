Haberler

U17 Milli Takımı, Özbekistan ile Maç Hazırlıklarına Başladı
U17 Milli Takımı, Özbekistan U18 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi Kocaeli Kartepe'de antrenman yapmaya başladı. İlk etap kamp çalışmaları sonrası 9 Ekim'de Taşkent'e gidecek olan takım, Kasım ayında başlayacak UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur maçlarına hazırlanıyor.

U17 Milli Takımı, 11-14 Ekim tarihlerinde Taşkent'te Özbekistan U18 Milli Takımı ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına Kocaeli Kartepe'de yaptığı antrenmanla başladı.

İlk etap kamp çalışmalarını Kocaeli'de gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, 9 Ekim Perşembe günü Taşkent'e gidecek. Özbekistan, U17 Milli Takım ile oynayacağı hazırlık maçlarına 2008 doğumlu oyunculardan kurulu U18 takımı ile çıkacak.

UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur maçları Kasım ayında oynanacak

U17 Milliler, 11-17 Kasım tarihleri arasında 2025-2026 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur maçlarında Sırbistan, Bosna-Hersek ve Malta ile karşılaşacak. Sırbistan'ın ev sahipliğinde oynanacak 1. Tur maçları öncesi Özbekistan karşılaşmaları önemli bir hazırlık dönemi olacak. - İSTANBUL

