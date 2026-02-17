U17 Kız Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'ı 5-0 mağlup Etti

U17 Kız Milli Futbol Takımı, UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynadığı özel maçta Kırgızistan'ı 5-0 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 33. dakikada Dilarasu Pılıç, 35 ve 39. dakikalarda Yasemin Gür, 46. dakikada Yağmur Avcı ve 86. dakikada Elif Esra Şanlı kaydetti.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan takımın teknik direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, oyunun temposunu baştan sona kontrol ettiklerini belirtti.

Farklı bir konfederasyondan takımla karşılaşmanın oyuncular açısından önemli bir tecrübe olduğunu vurgulayan Demirbağ, "Mart ayında Hırvatistan'da İngiltere, İtalya ve ev sahibi ülkeyle karşılaşacağız. Ana hedefimiz A Ligi'nde kalmak." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, kamp kapsamındaki ikinci maçında 20 Şubat Cuma günü saat 11.00'de Manavgat Atatürk Stadyumu'nda Hong Kong ile karşı karşıya gelecek.