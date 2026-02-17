Haberler

U17 Kız Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'ı 5-0 mağlup Etti

U17 Kız Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'ı 5-0 mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U17 Kız Milli Futbol Takımı, UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Kırgızistan'ı 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Nazlı Ceylan Demirbağ, oyuncuların tecrübe kazanmasının önemli olduğunu belirtti.

U17 Kız Milli Futbol Takımı, UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynadığı özel maçta Kırgızistan'ı 5-0 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 33. dakikada Dilarasu Pılıç, 35 ve 39. dakikalarda Yasemin Gür, 46. dakikada Yağmur Avcı ve 86. dakikada Elif Esra Şanlı kaydetti.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan takımın teknik direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, oyunun temposunu baştan sona kontrol ettiklerini belirtti.

Farklı bir konfederasyondan takımla karşılaşmanın oyuncular açısından önemli bir tecrübe olduğunu vurgulayan Demirbağ, "Mart ayında Hırvatistan'da İngiltere, İtalya ve ev sahibi ülkeyle karşılaşacağız. Ana hedefimiz A Ligi'nde kalmak." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, kamp kapsamındaki ikinci maçında 20 Şubat Cuma günü saat 11.00'de Manavgat Atatürk Stadyumu'nda Hong Kong ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA " / " + Mustafa Karabıyık -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu

Silah, maske, biber gazı... 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk soygun
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı