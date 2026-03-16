U17 Kız Milli Takımı, İtalya karşısında
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur A Ligi'nde U17 Kız Milli Takımı, bugün saat 16.00'da ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. İlk maçında İngiltere'ye mağlup olan Milliler, grup aşamasında önemli bir mücadele verecek.
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur A Ligi'nde mücadele eden U17 Kız Milli Takımı, bugün ikinci sınavına çıkıyor. İlk maçında İngiltere'ye 2-1 yenilen Milliler, Hırvatistan'ın Sisak şehrindeki Gradski Stadı'nda saat 16.00'da İtalya ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında ise İngiltere ile Hırvatistan, saat 14.00'te Karlovac'ta mücadele edecek.
Ay-Yıldızlılar, 19 Mart'ta ev sahibi Hırvatistan ile grubun son maçını oynayacak.
Toplam 7 grubun yer aldığı A Ligi'nde ilk sırayı alan takımlar, finallerin ev sahibi Kuzey İrlanda ile birlikte 4-17 Mayıs tarihlerinde Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Grubu son sırada tamamlayan takımlar ise B Ligi'ne düşecek. - İSTANBUL