Basketbolda Avustralya-Türkiye maçının ardından

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 77-69 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada bitiren Türkiye'de milli oyunculardan Darius Karutasu, bu tarz organizasyonların kendilerini geliştirdiğini söyledi.

Darius Karutasu, Avustralya maçı sonrası Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonda bronz madalya alamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden 17 yaşındaki oyuncu, "Şu anda kötü hissediyoruz. Bence yine de güzel bir turnuva geçirdik. Dördüncü olduk. Güzel bir turnuva geçirdim ve gayret gösterdim. İyi oyunculara karşı oynamak güzel bir şey. Böylece kendini geliştirme şansı yakalıyorsun. Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Karutasu, turnuva boyunca taraftarların verdiği destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Taraftarlar çok iyiydi. Her zaman bizim yanımızdalardı. Turnuva başladığından beri tezahüratı bırakmadılar. Çok gurur vericiydi." diye konuştu.