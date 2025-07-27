U17 Dünya Güreş Şampiyonası Yarın Başlıyor

U17 Dünya Güreş Şampiyonası Yarın Başlıyor
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U17 Dünya Güreş Şampiyonası, 28 Temmuz-4 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenecek. Türkiye, farklı kilolarda toplam 13 erkek ve 10 kadın sporcu ile şampiyonada yer alacak.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası, 28 Temmuz-4 Ağustos 2025 tarihleri Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenecek.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası heyecan yarın başlayacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek turnuva, 4 Ağustos'ta sona erecek.

Millilerde U17 Dünya Şampiyonası'nda yer alacak grekoromen stil sporcular ve teknik kadro şöyle:

45 kilogram - Mustafa Güven

48 kilogram - Barış Soylu

51 kilogram - Polat Can Karadeniz

55 kilogram - Osman Ege Özdemir

60 kilogram - Abdulsamet Arslantaş

65 kilogram - Mesut Söğüt

71 kilogram - Emirhan Çakır

80 kilogram - İsmail Bereket

92 kilogram - Ahmet Enes Uzun

110 kilogram - Emrullah Çapkan

Mecnun Paşalı - Teknik Direktör

Turan Göktaş - Antrenör

İlhan Açıkgöz - Antrenör

Şaban Karataş - Antrenör

Yunus Özel - Antrenör

Haydar Kılıçaslan - Masör

Ay-yıldızlarda U17 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın sporcular ve teknik kadro ise şu isimlerden oluşuyor:

40 kilogram - Zehra Özdemir

43 kilogram - Livanur Çelik

46 kilogram - Elanur Berber

49 kilogram - Melike Koparan

53 kilogram - Fatma Yılmaz

57 kilogram - Delal Kadir

61 kilogram - Özdenur Özmez

65 kilogram - Kıymet Rumeysa Tezcan

69 kilogram - Zeynep Sucu

73 kilogram - Eylem Engin

Fatih Kobal - Teknik Direktör

Burhan Özel - Antrenör

Sedat Altıntaş - Antrenör

Yasin Akkan - Antrenör

Mehlika Öztürk - Antrenör

Songül Karadeniz - Masöz

Millilerde U17 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek serbest stil sporcular ve teknik kadro şu şekilde:

45 kilogram - Eyüp Yasir Ceylan

48 kilogram - Sadık Efe Ateşoğulları

51 kilogram - Buğra Kavak

55 kilogram - Kamil Gökçe

60 kilogram - Emre Baran

65 kilogram - İsmail Mertkollu

71 kilogram - Ömer Gül

80 kilogram - M. Berat Ertürk

92 kilogram - Said Rıza

110 kilogram - Zekeriya Doğan

Yasin Bolat - Antrenör

Mustafa Kartal - Antrenör

Ahmet Pekter - Antrenör

Yasin Akgül - Antrenör

Ahmet Başdemir - Masör - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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