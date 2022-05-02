U16 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 1 Yeni Malatyaspor U16: 2 - Haberler

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U16 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 1 Yeni Malatyaspor U16: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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U16 Gelişim Ligi: Kayserispor U16: 1 Yeni Malatyaspor U16: 2

U16 Gelişim Liginde mücadele eden Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

U16 Gelişim Liginde mücadele eden Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı konuk ekip aldı.

Stat: Erkilet 1 Nolu

Hakemler: Seyfullah Cesur Gemici xx, Hamza Yıldız xx, Adem Barış Macit xx

Kayserispor U16: Abdullah Suna x, Ahmet Orkun Temir xx, Korkmaz Can Dernek x, Halil Cengiz x, Hüseyin Aydın xx, Umut Türk xx, Fuat Çağkan Batır xx, Resul Ekrem Sakarya xx, Bekir Kaan Bakır xx, Berat İçkol xx, Burak Emin Dursun xx

Yeni Malatyaspor U16: Çınar Yıldızlı xx, Ender Türker xx, Eymen Avcı xxx, İbrahim Usta xxx, Yağız Yalın xx, Murat Şamil Güler xx, Mustafa Buğra Ersoy xx, Cevdet Deniz Aktaş xx, Osman Katipoğlu xx, Alperen Ergen xxx, Cengizhan Yamar xx

Goller: Halil Cengiz Dk. 60 (Kayserispor U16) Mustafa Buğra Ersoy Dk. 13, Osman Katipoğlu Dk.55 (Yeni Malatyaspor U16) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Korkmaz Can, Erkilet, Spor, Haberler

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